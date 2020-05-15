Спасатели ПСС помогают медикам перевозить больных COVID-19. ФАН-ТВ

Две сотни операций по транспортировке больных COVID-19 провели сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга. С марта спасатели ежедневно работают в тесном взаимодействии с врачами скорой помощи. За сутки таких вызовов бывает не менее 10-15.

Работы у сотрудников ПСС прибавилось вдвое: они совмещают свою обычную деятельность с помощью медикам. Более половины вызовов приходится на подмогу спецслужбам. При этом спасатели выполняют все рекомендации Роспотребнадзора.

«Отличие от вызовов на транспортировку больного с COVID и обычного вызова в том, что при транспортировке больного с COVID мы используем изолирующее снаряжение для того, чтобы не инфицироваться самим, и не инфицировать больного. <…> Мы используем защитные респираторы и одноразовые медицинские перчатки для того, чтобы обезопасить себя и самого заявителя», — рассказывает спасатель 1 класса аварийно-спасательного отряда ПСС Константин Калинин.

После каждого такого выезда проводится обязательная дезинфекция, которая проходит в два этапа: специальным составом с головы до ног обрабатывается весь личный состав, а также дыхательные аппараты и защитные костюмы.

«Безусловно, были проведены дополнительные инструктажи с соблюдением каждого рекомендательного пункта от Роспотребнадзора. И так как профессия спасателя очень многогранна, и у нас существуют допуски к ведению разнообразных работ, то люди, прошедшие и сдавшие теоретический зачет на знание и умение пользоваться не только СИЗом, но и документацией, и техникой, были допущены к этим работам», — подчеркивает начальник поисково-спасательной службы Юрий Данчук.

По словам начальника поисково-спасательной службы Юрия Данчука, нагрузка на личный состав с началом эпидемии в России значительно увеличилась. Однако случаев заражения среди спасателей, к счастью, нет.