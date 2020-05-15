Глава Минэкономразвития объяснил, когда будут отменены ограничения в торговле

Москва, 15 мая. Торговые ограничения должны быть отменены, как только они перестанут отвечать заложенным в систему карантинных мер критериям. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе своего выступления на второй чрезвычайной встрече министров торговли стран G20, которая прошла в формате видеоконференции.

Как рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей в пресс-службе Минэкономразвития, по итогам онлайн-встречи участники одобрили перечень совместных действий G20 по поддержке мировой торговли и инвестиций в ответ на пандемию COVID-19.

«Документ содержит список срочных мер, нацеленных на смягчение негативных последствий пандемии на торговлю. Перечень охватывает вопросы регулирования торговли, упрощения торговых процедур, транспарентности, функционирования логистических систем, поддержки микро-, малых и средних предприятий», — сообщили ФАН в ведомстве.

Предусмотрен также план совместных действий на перспективу: это создание условий для скорейшего восстановления мировой экономики в области реформы ВТО и поддержки многосторонней торговой системы, повышения устойчивости глобальных цепочек поставок и наращивания международных инвестиций.

«Есть три основные задачи, — отметил Максим Решетников. — Первая, и особенно важная — не позволить торговым конфликтам, необоснованным ограничениям и односторонним санкциям еще больше обострить кризисную ситуацию».

По мнению главы Минэкономразвития, ВТО — наиболее подходящая площадка для совместных усилий стран «двадцатки» на этом направлении. При этом, убежден он, важно поддерживать эффективность организации, в том числе через реформы.

Максим Решетников также обратил внимание на необходимость ревизии торговых мер, которые вводятся для борьбы с последствиями пандемии.

«Такие меры должны быть временными, целевыми, соразмерными и прозрачными. Ограничения не должны создавать ненужных барьеров для торговли. Как только меры перестают отвечать критериям, они должны быть отменены», — уверен он.

Другая задача, по словам министра, — восстановление глобальных цепочек добавленной стоимости и цепочек поставок при сохранении стабильности рынков и доступности товаров для потребителей.

«Для этого требуется сфокусироваться на том, как дополнительно сократить издержки для экономических операторов, участвующих в этих цепочках. Поддержка необходима тем, кто в ней нуждается: пострадавшим из-за пандемии отраслям, микро-, малым и средним предприятиям», — уточнил он.

В ходе встречи министры также сошлись во мнении, что в новых реалиях мировой торговли правительства и бизнес нуждаются в правилах.

«Большинство стран G20 высказались за необходимость активизации коллективных усилий по таким направлениям как: электронная коммерция, содействие инвестициям, ММСП (международные медико-санитарные правила. — Прим. ФАН) и внутреннее регулирование сферы услуг. Новые правила в этих сферах должны быть многосторонними и универсальными для всех участников международной торговли», — добавили в пресс-службе Минэкономразвития.

Напомним, что пандемия коронавируса, стартовавшая в конце 2019 года в Китае, внесла свои коррективы практически во все сферы жизни. В частности, мероприятия разного уровня, в том числе — высокого, теперь, как правило, проходят в онлайн-режиме.