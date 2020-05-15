Генсек ОДКБ назвал возможные даты проведения парада в честь 75-летия Победы

Москва, 15 мая. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве можно провести 24 июня или в начале сентября. Об этом сказал генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

По его словам, можно провести торжественные мероприятия в день окончания Второй мировой войны или в день первого Парада в 1945 году на Красной площади. Станислав Зась выразил уверенность в том, что торжественные мероприятия в честь Победы все-таки состоятся, а дата их проведения будет определена в зависимости от ситуации. Окончательное решение будут принимать российские власти, добавил он.

«Можно рассматривать как минимум две даты — 24 июня, когда прошел самый первый Парад в 1945 году, это было бы символично. И, если позволит эпидемиологическая ситуация, это было бы здорово. Можно рассматривать начало сентября — день окончания Второй мировой войны», — заметил Станислав Зась.

Он напомнил, что при подготовке к параду на Красной площади все государства ОДКБ подтвердили свою готовность прислать в российскую столицу свои воинские подразделения. Генсек организации подчеркнул, что все государства ОДКБ, в состав которой входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, очень серьезно готовились к празднованию Дня победы.

Станислав Зась обратил особое внимание на то, что это великий и народный праздник, в честь которого во всех странах — членах организации «отдали дань уважения ветеранам и склоняют головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость своей Родины, доблестно сражавшихся за Москву и Ленинград, Киев и Минск, Сталинград и Курск, Прибалтику и Молдову, освобождавших страны Европы и бравших Берлин».

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о переносе подготовки к проведению военного парада на Красной площади с 9 мая на более отдаленный срок в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.