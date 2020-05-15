Миронов предложил полгода не вносить данные о заемщиках в Бюро кредитных историй

Москва, 15 мая. Необходимо ввести на шесть месяцев мораторий на подачу сведений о заемщиках в Бюро кредитных историй. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Политик убежден, что эта мера позволит в дальнейшем избавить граждан от проблем, связанных с получением ипотечных, автомобильных и потребительских кредитов.

«Из-за эпидемии люди ушли на самоизоляцию. У многих снизились доходы, возникают проблемы с работой, нарастают кредитные долги. Такие беды свалились на людей не по их вине. В этой ситуации государство должно находить самые разные варианты поддержки, в том числе помочь людям не оказаться в «черных списках» с подпорченной кредитной историей. Тем более, никаких денег от государства или банков такая помощь не потребует», — сказал он.

Миронов пояснил, что сегодня каждый банк обязан предоставлять данные о благонадежности заемщиков в Бюро кредитных историй. В базу они поступают сразу же, после обращения граждан в банк за тем или иным кредитом. Потом это досье автоматически пополняется по мере погашения долга, возникновения просроченной задолженности, обращения в кредитную организацию за следующим кредитом.

«Не являюсь сторонником развития ипотеки, но раз уж людей поставили в такие экономические условия, и они вынуждены брать кредиты, то в трудную минуту нужно находить любые способы, чтобы им помочь. Многие сегодня не понимают, как будут разбираться с долгами, — отмечает лидер «Справедливой России». — Хуже всего, если кредитная история будет подпорчена настолько, что люди окажутся в «черном списке» заемщиков. Потом у них возникнут большие проблемы с получением нового займа на приемлемых условиях».

Миронов подчеркнул, что более 40 процентов семей в России сегодня имеют просрочку по кредитам. По его словам, в основном пока это сложности с выплатой потребительских займов, но нарастают проблемы с погашением ипотеки, автокредита, долгов по картам.

«Когда люди начнут выходить из самоизоляции, они могут столкнуться с еще большими проблемами. Поэтому нужно обязательно ввести мораторий на внесение сведений в Бюро кредитных историй. Никаких денег от государства или банков для этого не потребуется. Просто информация о просрочке кредитов фиксироваться не будет. Предлагаю ввести мораторий на полгода, а при необходимости продлить его на такой же период», — сказал Миронов.

Согласно последним данным, в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58226 человек.