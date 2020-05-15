Депутат Вострецов прокомментировал предложение о пособии на маски и перчатки

Москва, 15 мая. С предложением выделить россиянам пособие для приобретения средств индивидуальной защиты на время пандемии коронавируса выступил сегодня Национальный родительский комитет. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов прокомментировал Федеральному агентству новостей инициативу, озвученную председателем НРК Ириной Волынец.

«С одной стороны, идея попахивает популизмом, но, с другой стороны, здравое зерно есть. Такие меры можно предпринять в отношении определенных социальных групп — пенсионеров, сирот, инвалидов. О всех остальных должен думать и обеспечить средствами индивидуальной защиты работодатель в рамках мероприятий по охране труда. Этот вопрос непременно нужно урегулировать. Я думаю, в ближайшее время я разработаю это в виде законодательной инициативы, потому что такие эпидемии могут повторяться», — заключил парламентарий.