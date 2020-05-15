СК предъявил бизнесмену Быкову обвинение в организации двойного убийства

Красноярск, 15 мая. Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии предъявило обвинение в организации двойного убийства бизнесмену и бывшему депутату регионального Заксобрания Анатолию Быкову. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, в 1994 году Быков организовал убийство двух жителей Красноярска — 23-летнего Александра Наумова, являвшегося членом преступной группировки, возглавляемой тогда предпринимателем, и его друга Кирилла Войтенко. Следователи считают, что причиной инцидента стал конфликт Наумова с Быковым, связанный с перераспределением доходов.

«Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить», — говорится в сообщении СК РФ.

По данным следствия, убийство красноярский бизнесмен поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к преступлению двух членов своей банды. 24 июля 1994 года исполнители расстреляли Наумова и Войтенко, находившихся в автомобиле, из автомата и пистолета.

Обвинение Быкову было предъявлено на основании показаний трех свидетелей, которые молчали 26 лет, поскольку рассчитывали на поддержку бизнесмена. Сам Быков будет находиться под арестом до 4 июля, передает телеканал «360».