Германия отказала в освобождении «Северного потока — 2» от правил Газовой директивы ЕС

Берлин, 15 мая. Федеральное сетевое агентство Германии оказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока — 2» из-под правил обновленной Газовой директивы Европейского Союза. Об этом говорится в опубликованном в пятницу решении регулятора.

Отмечается, что ходатайство компании Nord Stream 2 AG отклонила коллегия номер семь.

«Отклонила ходатайство на освобождение части «Северного потока — 2», пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования», — говорится в сообщении.

При этом, как уточнили в агентстве, необходимым условием для выведения проекта из-под правил была его реализация до 23 мая 2019 года.

«В случае с «Северным потоком — 2» это не так», — добавили в ведомстве.

Ранее в Nord Stream 2 AG указывали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, нежели просто с точки зрения строительно-технических процессов. Германское агентство тем не менее отталкивается от «строительно-технического понимания» термина и утверждает, что об «экономически-функциональном» не может быть и речи.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.

Против выступают США, которые стремятся продавать Европе свой сжиженный природный газ. Поэтому Вашингтон называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств и всячески препятствует строительству.