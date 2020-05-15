На карантине. Роман Курцын. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

Российский актер театра и кино, каскадер Роман Курцын показал, как проводит время на самоизоляции.

Актер уверен, что сейчас, в период пандемии коронавируса, важно заняться своим здоровьем и вести правильный образ жизни.

Роман советует всем россиянам закаливаться и заниматься спортом, а не сидеть дома на диване.

А если ты ищешь мотивацию, спорт, юмор и тренировки — добро пожаловать на канал Романа «На добре».