В России за сутки выявили 10 598 новых случаев коронавируса

Москва, 15 мая. Свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в России в течение последних суток, передает оперштаб по борьбе с эпидемией.

По данным штаба за минувшие сутки было зарегистрировано 10 598 новых больных с пневмонией COVID-19 в РФ. Большая часть из них, более 5,6 тысячи, зафиксирована в Москве и Подмосковье.

Всего на данный момент в 85 регионах России выявлено свыше 262 тысячи случаев коронавируса. От ранее неизвестного заболевания уже выздоровели более 58 тысяч пациентов, 2418 скончались.

Эпидемия коронавируса нового типа началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР, поразив большинство стран мира. Сейчас наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США.