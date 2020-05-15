В Китае рассказали о возможностях нового ядерного оружия России

Москва, 15 мая. Российские Вооруженные силы обрели новый способ атаки противника с помощью ядерных ракет, пущенных атомными подлодками. Об этом пишет китайский военный портал «Чжунго цзюньван».

Речь идет о подводном беспилотнике «Посейдон», о котором впервые рассказал президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в 2018 году.

Субмарина отличается высокой скоростью, способностью погружаться на большую глубину и нести ядерный заряд. Военные смогут применять ее как против вражеских кораблей, так и для поражения береговой инфраструктуры.

Подлодку планируется спустить на воду через два месяца, после этого в течение двух лет ее будут испытывать.

Китайские эксперты считают, что крупногабаритные атомные подлодки в сочетании со стратегическими ядерными ракетами представляют собой новое поколение ядерного вооружения России. Поскольку США постоянно укрепляют свою систему ПРО, то российские военные инженеры должны были найти возможности превзойти ее.

«Посейдон» достигнет другого материка за десятки часов, что в теории увеличивает шансы на его перехват, однако большая часть пути торпеды проходит на глубине более тысячи метров. Такая глубина не доступна обычным подлодкам и противолодочным торпедам.