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Опубликован список самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке

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Опубликован список самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке

Москва, 15 мая. Больше всего на дистанционной работе получают специалисты в сфере реализации программного обеспечения. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке, открытых в мае.

«Одну из самых высоких зарплат с удаленным форматом работы предлагают специалисту по реализации программного обеспечения, Wi-Fi и систем видеонаблюдения: он может зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц», — говорится в исследовании.

Также хорошую зарплату предлагают менеджерам по продажам IT-сервисов для компаний — такой специалист может зарабатывать дистанционно до 150 тысяч рублей в месяц. Традиционно высоко оценивается труд в сфере IT. Например, вечерний системный администратор может получать до 100 тысяч рублей в компании, занимающейся IPTV. Кроме того, зарплату свыше 100 тысяч рублей может получать инженер-проектировщик, занимающийся разработкой проектной документации по объектам капитального ремонта и реставрации, пишет «ФедералПресс».

Эксперты сервиса «Работа.ру» отмечают, что на неплохую зарплату на удаленке могут рассчитывать специалисты в области онлайн-маркетинга. Например, директор по маркетингу и рекламе в организации, специализирующейся на брокерских услугах, может получать до 150 тысяч рублей в месяц. А специалисту по настройке контекстной рекламы в Google Adwords и Yandex Direct предлагают до 90 тысяч рублей в месяц.

Ранее была названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии коронавируса. По мнению экспертов, популярностью на рынке труда будут пользоваться программисты.

Опубликован список самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке

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Источник: ТАСС
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