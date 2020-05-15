Доктор Зайцев назвал два пути попадания коронавируса в организм человека

Москва, 15 мая. Существует два пути попадания коронавируса нового типа в организм человека. Об этом рассказал врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

По его словам, есть всего два пути — воздушно-капельный и контактный. Владимир Зайцев назвал заблуждением информацию о том, что вирус этого типа может попасть в организм человека во время полового контакта, через кровь или во время приема пищи.

«Даже если мы говорим про воздушно-капельный путь поражения, то мы делим два понятия. Воздушный путь попадания — там размер частиц будет меньше пяти микрометров. И током воздуха мы выдыхаем его из себя, и он попадает к нам в организм», — рассказал врач.

Он также добавил, что «если размер частиц больше пяти микрометров, то как раз с чиханием, или когда человек кашлянул, частица попадет в полость носа, глотку или глаз, главное, на слизистую оболочку». Владимир Зайцев рассказал и о возможных путях попадания инфекции в организм через контакт. Так, если человек потрогал дверную ручку или поручень в общественном транспорте, то вирус попал на слизистую.

Эксперт призвал следить за своими руками и в обязательном порядке пользоваться перчатками и другими средствами индивидуальной защиты. Зайцев также указал на важность социального дистанцирования в местах массового скопления людей.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, напоминает телеканал «360». 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире, передает «Царьград». Напомним, польские ученые разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Как рассказал представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская, разработанная программа «учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний».