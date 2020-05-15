Сирийцы чествуют Асада за запуск транспортного сообщения после карантина

В Алеппо возобновляется железнодорожное сообщение после отмены правительственного решения, ранее принятого для борьбы с коронавирусом. Теперь местные жители могут передвигаться на поездах из города в сельскую местность провинции и обратно. Об этом с места событий сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Подробнее о том, как под руководством президента Сирии Башара Асада страна успешно справляется с восстановлением транспортного сообщения после карантина — в материале ФАН.

Инженер Ибрагим Хадра, директор филиала алеппского управления по железнодорожному транспорту, заявил агентству, что за день удалось осуществить четыре поездки по маршруту от станции Джибрин в Алеппо и обратно. Он подчеркнул, что были предприняты все необходимые меры для борьбы с COVID-19.

Сирийцы, проехавшие на первых рейсах маршрута, держали в руках плакаты с портретом Асада, чествуя его за восстановление страны, а также флаги САР.

Правительственная группа, занимающаяся противодействием эпидемии в стране, в прошлую среду решила запустить все виды общественного транспорта в государственном и частном секторах, в том числе и туристические и маршрутные автобусы в каждой провинции для перевозки между городами и сельскими районами после почти двухмесячного перерыва.

Напомним, Министерство транспорта Сирии объявило о перезапуске пассажирских железнодорожных рейсов в Алеппо, а также между провинциями Тартус и Латтакия в текущем месяце.