Экономист рассказал, где лучше хранить сбережения во время пандемии

Депозиты лучше помогут сохранить сбережения, чем если хранить деньги наличными, но они не дадут возможность заработать. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал экономист Антон Шабанов.

Как сообщили «Известия», объем сбережений россиян снизился почти на 14% — с 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. При этом аналитики считают, что снижение продолжится, а отложить на черный день граждане смогут не более 1,3–1,5 трлн рублей.

В годовом отчете Банка России говорится, что в 2018 году большая часть граждан хранила накопления на банковских вкладах — 54%, а наличную форму выбрали 46% населения. В прошлом году люди чаще стали отказываться от сбережений в живых деньгах.

Пандемия коронавируса изменила подход к хранению денег в 2020 году: наблюдается отток средств с банковских счетов. Россияне решили запастись наличностью из-за опасений потерять деньги из-за кризиса. Кроме того, часть сбережений ушла на приобретение товаров длительного хранения.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов убежден, что отток денег с банковских вкладов в первую очередь связан с резким падением доходов населения.

«Деньги, которые люди откладывали в банках или «под подушкой», приходится использовать для текущих покупок. Других денег у них просто нет. Это не значит, что все снимают из-за боязни проблем в банках, хотя такие люди тоже есть», — объяснил Шабанов в интервью ФАН.

Что касается того, где хранить деньги в нынешние «шоковые времена», то здесь какой-то глобальной разницы со спокойными временами нет, говорит экономист.

«Нужно понять, какие у вас финансовые цели. Предположим, что у вас основная цель просто сохранить деньги от инфляции, то вариант хранения в наличности здесь не подходит. Так, те же 100 рублей будет съедать инфляция. В таком случае нужно иметь депозит. Если вы хотите не просто сохранить, но еще заработать выше инфляции, чтобы доходность была в районе от 6% до 10% годовых, то для этого нужно использовать инвестиционные инструменты, такие, как облигации. Всегда цель подбирается не от тех времен, которые сейчас за окном, потому что они всегда будут меняться и под них подстраиваться — это финансовое самоубийство. Все зависит от того, что нужно самому человеку», — выразил мнение собеседник ФАН.

Кроме того, можно рассмотреть хранение сбережений в валюте, считает Шабанов. По его словам, в данном случае все так же зависит от финансовых целей человека.

«Так, если вы перевели все ваши сбережения в доллары или евро, чтобы заработать все деньги мира, то это сделать не получится. Это спекулятивное действие, и оно может быть очень прибыльным, но также можно очень много потерять. Валюта всегда колеблется — она может быть то выше, то ниже. Но если у вас есть финансовая цель купить себе домик на побережье Испании, и вы собираетесь это делать в конце года, то логично хранить деньги в евро. Было бы странно, если бы ваши сбережения были в рублях», — резюмировал эксперт.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что налог на доходы по вкладам начнут взимать с доходов за 2021 год, то есть первые уведомления россияне получат в 2022 году. Глава Минфина также уточнил, что риск оттока вкладов был просчитан властями. Он подчеркнул, что все граждане платят налоги со своих зарплат, поэтому будет справедливо платить налоги и по крупным вкладам, приносящим пассивный доход.