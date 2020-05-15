Советник главы ЛНР обвинил Киев в официальном отказе остановить войну в Донбассе

Нежелание закреплять особый статус в Конституции Украины — это отказ от базовых условий мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Отказ Киева

Представители Киева во время переговоров контактной группы по урегулированию гражданской войны на территории Донбасса отвергли возможность закрепления особого статуса региона в Конституции Украины. Об этом говорится на официальном сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

«Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — Прим. ФАН) в Конституции Украины», — говорится в сообщении.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с Донецкой и Луганской народными республиками. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в конституции, как это предполагается Минскими соглашениями.

Продолжение войны

Как отметил Родион Мирошник, отказ от закрепления особого статуса в Конституции Украины — это отказ от базовых условий мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Это отказ от выполнения Минских соглашений, которые представители Киева подписали и взяли на себя обязательства выполнять.

«Более того, это отказ от выполнения Резолюции Совета Безопасности ООН 2202, которую Украина, как страна-член ООН выполнять обязана. В тексте Минских соглашений нет двусмысленности. Киев взял на себя обязательство провести конституционную реформу на основе децентрализации с учетом особенностей «отдельных районов». Сегодня он от этих обязательств официально отказывается», — пояснил Родион Мирошник.

По словам политика, дальнейшая логика очень проста и понятна: нет гарантированного особого статуса Донбасса, закрепленного в конституции, соответственно, нет местных выборов, нет вариантов реинтеграции.

«Киев относится к Минским соглашениям, как к ресторанному меню, выбирая только понравившиеся пункты. Но комплекс мер, он потому и комплекс, что отказ от одного приведет к разрушению всей конструкции. Если «новая команда» в Киеве этого не понимает, то им эту мысль должны донести гаранты и посредники в лице Франции и Германии», — заключил Родион Мирошник.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.