Кедми подвел итоги года президентства Зеленского на Украине

Москва, 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский перед выборами главы государства в 2019 году олицетворял собой оставшиеся в стране здоровые силы, однако спустя год после его победы и инаугурации ситуация оказалась хуже «самых черных предположений». Такого мнения придерживается военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми.

По его словам, глава Украины не выполнил ни одного обещания, которые давал гражданам своей страны перед выборами, а также обнаружил полное непонимание ситуации внутри страны и в мире.

«Он понимает только то, как морочить публике голову со сцены», — подчеркнул эксперт.

В эфире Iton TV он объяснил, что из-за бездействия Зеленского государство оказалось «за гранью экономической катастрофы». Кедми добавил, что положение Украины сейчас «в десятки раз» ухудшилось по сравнению даже с 2014 годом.

Он также считает, что главные источники дохода (помощь Запада и заработки мигрантов) иссякли из-за эпидемии коронавируса.

Ранее Кедми рассказал, что Зеленский по своей политической подлости превзошел своего предшественника Петра Порошенко. По его словам, Зеленский абсолютно ничего не понимает: «он не знает, ни в какой стране он живет, ни в каком мире, и что надо делать». По мнению Кедми, он ничего не умеет, «кроме как морочить голову публике со сцены».

Ранее депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров заметил, что действующему украинскому главе привычнее образ Василия Голобородько из сериала «Слуга народа», чем реального политика, и раскритиковал очередное «пустословие» Владимира Зеленского. В фильме, посвященном году президентства, Владимир Зеленский говорит, что не берет взяток, и это чуть ли не главная заслуга современной Украины. Он говорит, что благодаря ему Украину знает каждый американец, но признается, что «до многого руки еще не дошли, но дойдут».

Украинский политик напомнил, что 73% украинцев избрали Зеленского президентом в знак протеста против войны и его предшественника и главного соперника на президентских выборах Петра Порошенко. Но люди, по мнению Килинкарова, все-таки выбирали образ Голобородько, а не реального Зеленского, который, по факту, недалеко ушел от Порошенко.