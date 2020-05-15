Николаев восхитил эффектным образом и «знатными усами» на снимке с Болтоном и Матецким

Москва, 15 мая. Российский исполнитель Игорь Николаев приятно удивил поклонников, опубликовав архивную фотографию в честь дня рождения композитора Владимира Матецкого. Снимок появился в профиле в Instagram исполнителя.

На архивной фотографии Игорь Николаев стоит вместе с Майклом Болтоном и композитором Владимиром Матецким, которому на днях исполнилось 68 лет. Николаев пожелал Матецкому здоровья и решил вспомнить о былых временах.

«Нью-Йорк, 80-е годы XX века, три молодых амбициозных автора: Володя Матецкий, я и Михаил Болотин (на тот момент, по-моему, уже ставший Майклом Болтоном), уникальнейший американский соул-поп-вокалист», — написал певец.

Он добавил, что песенное творчество Матецкого «универсально: от всенародных «Лаванда», «Луна-Луна» и «Хуторянка» для Софии Ротару и до рок-песен».

Подписчики не смогли пройти мимо по-настоящему исторического поста и присоединились к поздравлениям. Некоторые обратили внимание на «легендарные» усы самого Игоря Николаева. Также поклонники указали одинаковые прически мужчин и прекрасный стиль, передающий дух того времени.

«Молодые усы у Николаева супер», — написал пользователь под ником evtushenko_. «Ой, мы его тоже очень любим в его неповторимом творчестве. С днем рождения, Владимир. Вдохновения и новых творческих взлетов, любви и радости бытия», — поздравила tnplion. «Знатные усы», — отметила trio_marina. «Вау, какие мужчины», — прокомментировала снимок ariha.m.

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова ранее опубликовала в Instagram редкую фотографию тещи музыканта. Женщина решила показать свою маму Людмилу Ивановну в честь Дня матери. На фото также запечатлены отец Проскуряковой Павел Сергеевич и сестра Ольга с мужем и дочерью. Сама Юлия тоже держит на руках свою дочь Веронику.