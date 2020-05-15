На Украине рассказали, какой сигнал МВФ подает Зеленский через Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский использует Михаила Саакашвили в собственной игре внутреннего политического противостояния. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Предложение Саакашвили

Украина уже достаточно сильная для того, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Такое заявление сделал председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

«Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ», — заявил политик.

Он добавил, что Украина уже достаточно сильная, чтобы себе это позволить.

«Но, конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем совершить реформы и изменения», — заключил Михаил Саакашвили.

Ранее совет управляющих Международного валютного фонда одобрил на полгода отсрочку по обслуживанию долга для 25 стран — членов в связи с пандемией нового типа коронавируса. Но Украины среди них не оказалось.

Игра Зеленского

Как отметил Евгений Голышкин, Михаил Саакашвили в свойственной ему манере озвучивает популистские тезисы, которые уже почти 30 лет витают в политическом пространстве Украины.

«Давайте сделаем хорошие реформы», «Украина сильная и самостоятельная», «долой старых воров, давайте идти цивилизованным путем». Кто только из «проевропейских» политиков, разрывая на себе рубашку, не говорил такого со времен президента Леонида Кучмы, затем «Оранжевой революции» и, конечно же, уже после последнего позорного и провального Евромайдана», — пояснил Евгений Голышкин.

Украинский политолог уверен, что президент Украины Владимир Зеленский использует Саакашвили в собственной игре внутреннего политического противостояния. Речь идет о группе депутатов и огромного количества граждан, выступающих против кредитования со стороны МВФ на пагубных условиях. В то же время Зеленский посылает западным партнерам сигнал: «нам надо больше денег».

«Без какой-то конкретной пошаговой программы преодоления затяжного украинского политического и экономического кризиса такие заявления — пустой звук. Не стоит забывать, что МВФ такая организация, которая может и вынудить взять кредит, на выгодных фонду условиях. Так что не стоит придавать особого значения словам горе-реформатора, которого в родной ему Грузии проклинают самые широкие слои граждан. Наследие его махинаций все никак не могут преодолеть», — заключил Евгений Голышкин.

Напомним, Всемирный банк приветствовал принятие Верховной радой Украины закона об открытии рынка земли, призвав при этом принять еще дополнительные законы. Речь идет о законах, которые должны облегчить доступ к кадастровым данным, улучшить управление земельными ресурсами, ускорить процедуру передачи земель и урегулировать продажу земель, которая принадлежит государству.