Сатановский объяснил, как Саудовская Аравия «попала в ловушку собственных интриг»

Москва, 15 мая. Недальновидные решения властей Саудовской Аравии и обвал цен на нефть привели страну к серьезному экономическому кризису. Об этом заявил российский политолог Евгений Сатановский.

Эксперт отметил, что Эр-Рияд пытался «залить мир дешевой нефтью», что привело к обрушению стоимости и снижению спроса на черное золото.

«Сейчас получается, что они попали в ловушку собственных политических интриг», — отметил политолог.

По словам Сатановского, Саудовская Аравия уже урезает финансирование национальных программ. Так, эксперт сообщил, что Эр-Рияд не стал выделять средства на «безумные инвестиционные проекты».

«Мы знаем, что они собирались возводить в пустыне мегагород, и туристические центры, и дайвинг», — сообщил Сатановский в эфире радио «ВестиFM».

По мнению эксперта, Саудовская Аравия сократит бюджет на 10%, поскольку стоимость нефти сейчас колеблется в районе 30 долларов за баррель. Кроме того, по экономике страны ударила пандемия коронавируса. Эр-Рияд был вынужден выделить 47 миллиардов долларов на улучшение системы здравоохранения и поддержание зарплат работников. Из-за этого пришлось сократить объем средств, выделенных на национальный проект «2030», пишет NewInform.

Ранее Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, передает «Царьград». Как отметил политолог Марат Баширов, Эр-Рияд «дожали», и стоимость черного золота начала расти.