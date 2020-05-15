Успенская показала поклонникам, какой была в 25 лет

Москва, 15 мая. Российская певица Любовь Успенская активно делится со своими поклонниками фотографиями. Новый пост звезда посвятила воспоминаниям о концертах в Соединенных Штатах Америки. Успенская опубликовала в Instagram черно-белый снимок 1979 года, где ей 25 лет.

Она уточнила, что в те времена выступала в ресторане «Садко» на Брайтон Бич, на котором предстала вместе с коллегами-музыкантами.

«Вспоминаю то беззаботное время. Мы даже и подумать не могли, что так сильно изменится мир, изменимся мы. Время — загадочная штука, никогда не знаешь, куда завтра повернет судьба», — подчеркнула певица.

Поклонники не узнали исполнительницу на архивных кадрах.

«Не узнаю, где вы?» — спросили они кумира. «Люба, вас на фото нет?» — задались вопросом другие. «Вас на фото и не узнать», — пришли к выводу поклонники.

Напомним, несколько дней назад Успенская подверглась жесткой критике со стороны пользователей Сети. Она рассказала в социальной сети, что пристрастилась к шоу «Дом-2». Певица отметила, что просмотр развлекательной программы на ТНТ позволяет ей отвлечься от рабочей рутины и понять молодежь. Она подчеркнула, что во времена ее юности нравы были другие: мужчины добивались расположения женщин. Теперь дела обстоят с точностью до наоборот.

Также певица раскритиковала россиян, которые на фоне пандемии считают чужие деньги. По словам Успенской, перед угрозой коронавирусной инфекции, которая охватила в последние месяцы все страны мира, все люди равны. При этом она отметила роль медиков, которые делают тяжелый выбор, идя на риск, и «отодвигают в сторону собственные семьи».