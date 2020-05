События в Сирии 14 мая: российский патруль забросали камнями, ИГ объявило «войну на истощение», на юг Сирии стягивают танки

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 15 мая в Сирии, и подводит итоги за сутки. В публикации использованы материалы Telegram-каналов «Вестник Дамаска» и WarJournal.

Большой Идлиб

Российские и турецкие военнослужащие провели 11-е совместное патрулирование участка трассы М4 в сирийской провинции Идлиб. Маршрут патрулирования остался прежним: населенный пункт Ат-Тронбе — город Эриха. «Демонстранты» снова забросали камнями российскую часть совместного патруля на трассе М4.

Running a joint Russian-Turkish patrol on the M4 highway, the patrol consists of 6 vehicles that were launched from #Saraqib towards the bridge of the city of #Ariha south of Idlib, the people met her with stones, confirming their refusal to push Russia into their lands. pic.twitter.com/I5dtUmj0Uf — IDLIB POST (@IdlibEn) May 14, 2020

Возле Саракиба неизвестный БЛА нанес удар по автомобилю боевиков — два человека пострадало.

SAA UAV targets militants car near Saraqib, wounded 2 pic.twitter.com/fzFIcXWR3x — ZOKA (@200_zoka) May 14, 2020

В идлибском лагере беженцев Тарманин взорвался автомобильный аккумулятор — погиб ребенок, еще несколько детей пострадало. Аккумулятор использовался для обогрева палатки.

Заевфратье

Зона операции «Источник мира»

В зоне турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии вновь совершен теракт. Взрыв прогремел в населенном пункте Шала в сирийской провинции Хасака. Источником взрыва послужил заминированный мотоцикл, припаркованный возле мастерской по ремонту мотоциклов. По последним данным, в результате взрыва погибли двое членов протурецких вооруженных формирований и два местных жителя.

Зона контроля Международной коалиции

«Сирийские демократические силы» заявили о проведении очередной операции против «спящей ячейки» ИГ1 (организация запрещена в России) в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Утверждается, что в ходе перестрелки были ранены двое членов «спящей ячейки», после чего они подорвали себя.

A new operation carried out by our special units and the #international_coalition, by targeting a cell of #ISIS in the eastern countryside of #DeirEzzor, resulted in the killing of two members of the cell, who blew themselves up after being wounded in clashes during the operation pic.twitter.com/hV7mHcAMzq — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) May 14, 2020

За последние сутки «Сирийские демократические силы» подверглись ряду нападений со стороны боевиков в провинциях Дейр эз-Зор и Ракка:

В результате подрыва патруля СДС в деревне Кясра Мухаммад Али к югу от Ракки один человек погиб.

В населенном пункте Джадидат Акейдат к востоку от Дейр эз-Зора подорвался на СВУ другой автомобиль — погибло два человека.

Еще один патруль подорвался на трассе Аль-Джарния — Телль Усман на западе провинции Ракка.

В деревне Аль-Хатуния на западе Ракки было совершено нападение на штаб-квартиру СДС.

На севере Ракки в районе развязки Мазраат Тишрин на СВУ подорвался патруль.

Неизвестные из стрелкового оружия обстреляли блокпост СДС в деревне Аль-Гармушия на западе Дейр эз-Зора.

В международной террористической организации «Исламское государство»1 это назвали «войной на истощение»: вместе с нападениями на патрули и позиции как правительственных сил, так и СДС боевики сжигают посевы и угодья.

Северная Сирия

Активисты обвиняют протурецкую группировку «Дивизия Хамза» в организации нелегального коридора на территории, подконтрольной официальному Дамаску, — так, вчера боевиками было отправлено несколько десятков грузовиков.

Центральная Сирия

В ходе зачистки сирийской пустыни в провинции Хомс отряды палестинского ополчения «Бригада аль-Кудс» обнаружили схрон с продуктами питания, электроникой и средствами связи.

لواء القدس يصادر مواد غذائية ( أرز- شاي .. الخ ) وكمية من البطاريات وكمبيوترات حديثة وأجهزة اتصال وكميات من الذخيرة من مستودعات داعشية في البادية السورية pic.twitter.com/hv4cgUC4x2 — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) May 14, 2020

Южная Сирия

В населенном пункте Ат-Тайба на востоке провинции Даръа боевики ИГ расстреляли двоих военнослужащих — Мухаммада Рехана и Мухаммада Худа — на блокпосте на въезде в город.

К населенному пункту Тафас продолжают стягивать подкрепления, в том числе и танки. Отмечена переброска проиранских отрядов ополчения.

В ряде городов провинции Даръа продолжают идти демонстрации. В основном люди выходят с лозунгами на плакатах против присутствия Ирана и «Хизбаллы». Также сообщается, что 4-я танковая дивизия, «основной клиент» Ирана, перебрасывает свои силы в этот район.

Iranian militias and Assad gangs send large reinforcements to #Daraa, The next few days will get #catastrophic in #Daraa if we do not act

And this time the situation is completely different

We don't just want posts on Twitter or Facebook, this time we should act quickly pic.twitter.com/JncEY6spdL — Nedal Al-Amari (@nedalalamari) May 14, 2020

«Активисты Хаурана» утверждают, что российские переговорщики отказались прибыть на встречу в населенном пункте Босра аш-Шам, где должны были пройти переговоры с Центральным комитетом провинции и «революционерами». Это, по мнению оппозиционных источников, сигнализирует о данном российской стороной «зеленом свете» на зачистку провинции — хотя в 2018 году российская сторона брала на себя обязательства по недопущению проведения каких-либо операций в провинции Деръа и участия проиранских отрядов.

Более того, «Активисты Хаурана» заявили, что предложенный Дамаском план по выводу всех несогласных на север страны на подконтрольные Турции территории был «революционерами» отвергнут.

