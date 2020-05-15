Унитаз на пьедестале. Роман Носиков о русской психотерапии для Чехии за Конева

В Праге на месте снесенного памятника маршалу Ивану Коневу, прямо на пьедестале, неизвестные установили огромный унитаз из пенопласта.

Российские патриоты призывают отомстить Чехии. Запретить импорт ее товаров, прекратить экономическое сотрудничество, пустить Чехию по миру. МИД устами Марии Захаровой заявляет, что этот поступок соответствующим образом характеризует людей, «кто в священный для миллионов людей день устроил подобное».

Но давайте не будем торопиться.

Мне кажется, наши реакции вызваны тем, что мы плоховато знаем Чехию. Если бы мы понимали ее лучше, то могли бы заподозрить, что послание неизвестного творца несколько глубже, чем кажется на первый взгляд…

Что мы вообще знаем о Чехии? Что может вспомнить средний обыватель, когда речь заходит об этой стране?

В представлении наших либералов, чехи — это народ, который пришел к успеху: к пиву и сосискам. Пиво, кнедлики и Швейк.

Пиво и кнедлики мы еще вспомним, а сейчас про Швейка.

Швейк — это персонификация защитной реакции малого народа, распинаемого великими на своих империях и войнах. Это ходячая ожившая усмешка саботажника, бессильного что-то изменить, но способного все обсмеять. Единственная доступная форма протеста.

Между тем Чехия не всегда была европейским Швейком. У нее были и другие времена. Она успела побывать и Яном Гусом, и Иеронимом Пражским, сгорая на еврокостре за свои убеждения. А затем и Яном Жижкой, который перед смертью велел натянуть свою кожу на барабан, чтобы и после смерти внушать ужас врагам.

Чехия до XVIII века чеканила серебряную монету для всей Европы. Это постоянно делало ее ареной столкновений и своеобразным европейским кольцом всевластия. Если кому-то хочется узнать об этом поближе, то помимо книг по истории есть прекрасная трилогия «Сага о Рейневане» Анджея Сапковского.

А в начале XX века это легионеры Чехословацкого корпуса. По одной из версий, они все-таки вывезли из России золотой запас — на который потом были достроены чехословацкие военные заводы, всю Вторую мировую пахавшие на Вермахт…

Таким образом, чех является полем битвы как минимум нескольких идентичностей: Жижки, белочеха, Швейка и… чего-то, что сводится к удовольствию от потребления пива.

А теперь, собственно, о том, как происходила битва при Коневе.

Некоторое время назад муниципальным депутатом района «Прага 6», где был расположен памятник, избрали Ондржея Коларжа. Учился он в Вашингтонском колледже права, работал в филиале Нью-йоркского университета. Папа Ондржея тоже работал — послом Чехии в США, а сейчас трудится в американской консалтинговой компании Squire Patton Boggs. Именно она дала правовое заключение о правомерности сноса памятника Коневу.

К тому же, Коларж — член партии «ТОП-09», в программе которой Россия именуется основным врагом Чехии. При этом лучшим результатом партии стали выборы 2010 года, когда она получила 16% голосов. Уже на следующий год она еле набрала 5%.

Важно отметить, что Коларж, даже проведя решение о сносе памятника через муниципальный совет, долго не мог его осуществить, так как опасался протестов пражан. И у него были на это все основания. Против Коларжа выступила не только местная компартия, но и президент Чехии Милош Земан и вице-премьер Ян Гамачек. Последний призвал к референдуму и заявил, что он лично — за сохранение памятника.

Памятник был снесен, как только в Праге был объявлен карантин, запрещены массовые мероприятия и прохиндей Коларж мог не опасаться массовых протестов.

«У него не было маски. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос», — издевательски заявил он.

Впрочем, некоторые протесты все же были. Чешский активист Йиржи Черногорский выгулял по городу портрет Коларжа.

После этого пошло как по маслу, одно за другим: установка памятника власовцам, оскорбительная риторика и болезненная реакция с российской стороны. А затем — возникновение сплетни, что из России к Коларжу послали убийцу, у которого был целый чемодан с ядом…

Все это происходит на фоне того, что в 2019 году торговый оборот Чехии и России почти сравнялся с досанкционным, а Прага, наряду с Будапештом и Веной, является главным лоббистом снятия санкций с РФ в Евросоюзе.

Получается, что группа мошенников, прокравшаяся в мундепы, украла у чешского МИДа право определять внешнюю политику в отношении России. Президент кроет этих депутатов последними словами в прессе, но конституция Чехии не позволяет ему вмешиваться.

На сцене появляется старый знакомый — чешское бессилие. А на войну со своим бессилием чехи всегда мобилизуют Швейка.

Так и появился на пьедестале памятника Коневу гигантский унитаз. Странно, но Ондржей Коларж не обрадовался этому, а возмутился.

«У человека, сделавшего это, в голове одни фекалии», — сказал он.

Просто он чех, и правильно понял замысел автора. Если памятник Коневу был поставлен освободителю Праги от нацистов, то гигантский унитаз — это памятник освободителям Праги от Конева. То есть унитаз — это памятник Коларжу.

Почему унитаз? Да потому что европейский успех Чехии, то есть пиво, кнедлики и сосиски, проходя через чеха, в итоге оказываются в унитазе. Это все, что остается от истории Чехии, от ее трагедий и свободы, от Гуса и Жижки.

Огромный унитаз для огромной чешской задницы — Ондржея Коларжа. Конечно, он расстроился.

А что же делать нам? Как на все это реагировать?

Один мой знакомый из тех мест рассказывал, что у него есть свое личное безумие — желание получить иной результат, повторяя одно и то же. Он пересматривает фильм «Рокки-4», болея за Ивана Драго. Он все надеется, что фильм кончится по-другому.

«Эх, вот если бы мы были как Драго. Или вы, русские, были как Драго на самом деле. Вы бы им показали!» — говорит мой знакомый.

Нам не нужно быть Драго. Это плод больной американской фантазии, искусственный, как протез ноги в руках милиционера Шварценеггера.

Символ русской силы — не Драго, а Василий Теркин.

Мы иногда удивляем сами себя. Может быть, мы сможем удивить себя еще разок? Давайте по аналогу курса Энтони Роббинса «Разбуди в себе исполина» создадим для наших восточноевропейских друзей курс психологического тренинга «Разбуди в себе внутреннего Теркина». И пусть его по всей Восточной Европе распространяют вежливые психотренеры.

Вот и посмотрим, поможет ли Теркин Швейку вспомнить, что он — Жижка. Чтобы взять свою судьбу в собственные руки и впредь решать самому, в чем правда и как ее отстаивать.

Я сейчас не шучу. Я всерьез. Я же не чех.