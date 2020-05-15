Политолог Карасев объяснил, почему олигархи контролируют Зеленского

Москва, 15 мая. Влияние олигархов при президентстве Владимира Зеленского только увеличивается, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Эксперт сравнил годы президентства Владимира Зеленского и Петра Порошенко, заметив, что при втором «была такая однополюсная олигархия».

«Порошенко сам был олигархом, и в этом смысле была такая однополюсная олигархия. Да, были другие олигархи, но они все-таки не могли действовать самостоятельно вне контроля со стороны Порошенко», — подчеркнул Вадим Карасев.

С его точки зрения, ситуация на Украине напоминает олигархический плюрализм и консенсус, в рамках которого действующий президент страны Владимир Зеленский не может действовать самостоятельно как олигарх. Политолог добавил, что сам Зеленский им и не является, поэтому ему приходится маневрировать между украинскими бизнесменами, в том числе Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским и тем же Петром Порошенко.

В июне прошлого года Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы. По его словам, за первый месяц своей работы в должности президента Украины он успел провести встречи с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским. Зеленский пояснил, что все крупные бизнесмены согласились взять на себя ответственность за решение конкретных экономических и социальных вопросов.

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал деятельность Владимира Зеленского на посту президента страны. По его словам, действующий глава государства не способен принимать самостоятельные решения. С точки зрения эксперта, Зеленский находится под контролем «колониальной администрации».