В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни

Москва, 15 мая. Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в выходные и на следующей неделе резкого потепления не будет.

«Тепла пока давайте подождем немножко. Очень медленно, на 1–2 градуса будет повышаться. Резкого повышения температуры ждать неоткуда», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, специалист добавил, что воздушные массы с запада, северо-запада умеренно-прохладные, поэтому температура ниже нормы на пару градусов.

Ранее сообщалось, что грядущее лето должно быть теплым, но будет сопровождаться периодами похолодания. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, по данным Гидрометцентра, в июне среднемесячная температура будет выше нормы в восточной части юга России и Северного Кавказа. Такая же погода ожидается на севере Урала, в Сибири и Туве. При этом в европейской части России, включая Москву, температура воздуха будет соответствовать климатической норме.

Как объяснил специалист, июль в европейской части России тоже ожидается в пределах климатической нормы, выше нормы средняя температура может быть в Хабаровском крае и на Камчатке.

Также в августе температура на большей части европейской части страны будет выше, чем в 2019 году. Как объяснил эксперт, превышение климатической нормы в августе прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах. Теплее обычного может быть также на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на севере Якутии, Магаданской области и Чукотки.