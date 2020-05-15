Москва, 15 мая. Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева призналась, что не хотела бы жить вечно. В прямом эфире в Instagram она рассказала, что от бесконечной жизни можно устать.

«Мне кажется, это очень тяжело и утомительно. Я бы не хотела жить вечно», — заявила Кудрявцева.

Звезда рассказала подписчикам о своей бабушке, которая в 98 лет говорила, что очень устала. При этом ведущая отметила, что готова жить дольше стандартного срока, если она при этом не будет бесполезна для общества.

«Если бы я приносила пользу обществу, например, была врачом, то до 150 лет можно и пожить», — сказала актриса.

Кудрявцева призналась, что в детстве мечтала стать медиком. По мнению ведущей, врачи — это самые полезные члены общества, и пандемия коронавируса в очередной раз это подтвердила. Кроме того, Кудрявцева заявила, что чрезмерная популярность не приносит ей удовольствия.

«Мне неинтересно быть звездой. Просто нравится моя профессия», — подчеркнула телеведущая.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина из-за оскорбительных высказываний. Телеведущая заявила, что привлечет к ответу и СМИ, которые публиковали клевету Разина. Кудрявцева настроена получить с продюсера 2,5 миллиона рублей. Предварительное слушание назначено на 28 мая.