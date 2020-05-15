Как Саудовская Аравия победила Россию в нефтяной войне, на которую РФ попросту не явилась

Как вы все наверняка читали, Саудовская Аравия разгромила в нефтяной войне Россию. В пух и прах. Вы же помните, вал публикаций в либеральной прессе об этом событии? А еще массу постов в социальных сетях от различных оппозиционных и украинских блогеров, мол «Рашка скоро точно все», «россиянам скоро жрать нечего будет» и все тому подобное, фантазия у этих ребят богатая.

Особо одаренные даже сравнивали нынешнюю ситуацию с 80-ми годами XX века, когда, якобы из-за того, что Саудовская Аравия по договоренности с США обвалила цену на нефть, рухнул Советский Союз. Наверное, специалисты уже устали доказывать, что СССР рухнул вовсе не из-за нефти, а из-за банального вырождения элит и предательства, но это уже другой разговор. Ну, в общем – кошмар, кошмар. Россия проиграла, ее вытесняют с рынков, нефть URALS никому не не нужна, а скоро за нее будут бить в морду и все такое. И тут же бравурные тексты о том, как сауды залью весь мир дешевой нефтью, отжав у России китайский и европейский рынки, предоставив огромные скидки покупателям своей нефти, а с самой Саудовской Аравией ничего не случится, так как страна очень богатая и легко может позволить себе низкие цены на нефть.

А несколько дней назад из Саудии начали приходить интересные новости. С первого июня в стране приостанавливают выплату прожиточного минимума, а с первого июля втрое повысят НДС. Кроме этого, Саудовская Аравия, которая и так сокращает добычу нефти по договоренности ОПЕК+, решила в довесок к этому сокращению добавить добровольно еще миллион бочек в сутки. Невиданный праздник щедрости в плане скидок как-то тоже не задался и сауды объявили о том, что цены на ее нефть в июне будут повышены для всех рынков. Кроме этого, Саудовская Аравия сейчас несет громадные издержки, платя завышенные ставки за танкеры, которые превратились по сути в резервуары для хранения нефти. Плыть то им некуда. Кстати тарифы на танкеры подскочили сразу же в десять раз после того, как сауды пообещали залить весь мир дешевой нефтью.

Я не эксперт по рынкам углеводородного сырья. Я тут скорее, как степной акын – пою о том, что вижу. И вот если описывать ситуацию с точки зрения стороннего наблюдателя, оказывается, что Россия, на ту самую войну, в которой ее разгромила Саудовская Аравия, попросту не явилась. Прямая аналогия с войной с Украиной – Украина тоже говорит о победе над Россией, но только Россию на этой войне никто не видел. Как только начался коронакризис, когда ударило только по Китаю, а весь мир продолжал еще жить своей обычной жизнью, стало очевидно, что цены на нефть обязательно рухнут. По объективным причинам. Сокращение потребления, началось сразу, в Китае, в котором остановилась промышленность. Не надо было иметь экстрасенсорные сверхспособности, чтобы понять, что случится тогда, когда вирус распространится по всему миру. Страны в карантине, самолеты не летают и не жгут керосин тоннами, автомобили не ездят, продажи бензина и дизеля резко падают, часть промышленности стоит и тоже не потребляет ни сырье, ни энергию. Шок для нефтяного рынка. Крупнейший, какового ещн в истории не было.

И тут вроде бы страны ОПЕК собираются сокращать добычу. Но только в этой ситуации это как мертвому припарка. Не поможет никак, в краткосрочной перспективе уж точно. И российские нефтяники решают просто ничего не делать. Пусть все идет, как идет. На них, и на российские власти обрушивается шквал критики – мол, вы сами себе вырыли могилу, сауды сейчас вас задавят и все такое, тому подобное. Ладно, – сказали российские нефтяники, – посмотрим. И вот тут – грохнуло. Но только не в России. Фьючерсы техасской марки WTI не просто рухнули. Они пробили ноль и ушли в отрицательные значения, причем двузначные. Конечно фьючерсы это не реальная нефть, это фантики спекулянтов, но тем не менее, на рынок влияние имеют. Тем более, если этот рынок затоварен нефтью ну просто по уши. Американцы взвыли. Это что получается – сауды воюют с Россией, а прилетает США? Сланцевики, у которых нефть дорогущая, вообще в панике – у них то конечно все захеджировано, но только вот банки и хедж-фонды начинают отказываться от обязательств, ссылая на форс-мажор из-за коронавируса. Мол, на такое они не подписывались. Трамп начинает рычать на саудов, которые к тому же направили к берегам США несколько полных нефтью супертанкеров, что в той ситуации вполне можно было рассматривать, как агрессию. Да и сами сауды начинают понимать, что немного заигрались, так как бюджет королевства сверстан под цену в 80 долларов за бочку. И нефть для Саудеи единственный источник дохода. Есть еще финики, но тут вы сами понимаете..

Для России конечно тоже очень неприятно падение цен на нефть. Безусловно. Но только бюджет России сориентирован на цену в сорок долларов за бочку, а за время высоких цен на нефть была создана очень приличная подушка безопасности, которой хватит надолго. Да и мир потихоньку начинает шевелиться. Постепенно запускается экономика, скоро полетят самолеты. Цены на нефть, так или иначе, вернутся на куда более приемлемый уровень. Это неизбежно. Стоило ли Саудовской Аравии в этих условиях воевать с Россией, которая эту войну попросту не заметила?