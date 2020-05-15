Корнилов ответил Климкину, испугавшемуся визита Козака в Берлин

Киев не волен в принятии внешнеполитических решений, а потому и надо общаться с истинными хозяевами положения. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Негативная история»

Визит заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин вызвал беспокойство у бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. По мнению экс-дипломата, этот визит стал «негативной историей» для Украины.

«В том, что что-то происходит через нашу голову мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит в процессе урегулирования, в частности об идее создания так называемого консультативного совета, то это их, мягко говоря, «не вдохновляет», — заявил Климкин

Как признался украинский политик, его крайне беспокоит, что переговоры проходили не по телефону, а это «свидетельствует о необходимости обсуждения конфиденциальных тем». Он предположил, что Берлин хотел дать Киеву сигнал, что ему следует держаться «нормандского формата» и «не увлекаться» двусторонними контактами.

«В целом картина у нас складывается несимпатичная», — заключил Климкин.

Трансформация «Минска»

Как отметил политолог Максим Жаров, беспокойство бывшего украинского министра-радикала по поводу неожиданного визита Дмитрия Козака в Берлин объяснимо. Киев сам ведет конфиденциальные переговоры с США и Германией о выгодной только Украине трансформации Минских соглашений таким образом, чтобы все политические их пункты выполнялись только после перехода контроля над границей между Россией и Донбассом Украине.

«Пока Запад не соглашается на такую трансформацию, поскольку переписывание ранее принятых соглашений в угоду одной из сторон было бы совсем уж дурным тоном в международных отношениях. И тут случается визит Козака в Берлин, из-за которого Киев чувствует себя обманутым в своих надеждах. Насколько можно судить по итогу переговоров Дмитрия Козака в Берлин, на данный момент схема урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе не изменилась. Она по-прежнему базируется на Минских соглашениях и «формуле Штайнмайера», — заключил Максим Жаров.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заметил, что почему-то постоянные дискуссии такого рода между Сергеем Лавровым и различными госсекретарями США в бытность Климкина министром иностранных дел его не удивляли и не оскорбляли.

«Да, в конечном итоге судьбу Украины будут решать те, кому украинцы «добровольно и с песнями» сдали свой суверенитет на Майдане. Я вообще считаю, что такие встречи гораздо более эффективны, чем бесконечные минские переговоры. Все понимают, что Киев не волен в принятии внешнеполитических решений, а потому и надо общаться с истинными хозяевами положения — с Америкой и иногда с немцами», — заключил Владимир Корнилов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.