Москва, 15 мая. Популярная исполнительница и ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Бузова получила травму, прыгнув в надувной бассейн. Этой новостью звезда поделилась в своем профиле в соцсети Instagram.

Телеведущая не забывает о своих подоконниках даже во время самоизоляции и всяческим образом пытается их развлечь. Она запустила челлендж и показала, как проводит отпуск в 2020 году.

«Отпуск в 2020 выглядит именно так», — подписала Бузова кадры.

На опубликованном видео можно заметить, что Ольга Бузова сымитировала движение ленты аэропорта, после чего она легла загорать на шезлонг на крыше многоэтажного здания. Затем телеведущая решила прыгнуть в надувной детский бассейн. Судя по всему, приземлилась неудачно и ударилась копчиком.

«Смотреть до конца! Это был реально единственный дубль! Вы поймете почему», — призвала своих фанатов Бузова.

Бузова активно занимается социальными сетями и рассказывает своим подписчикам о своей жизни. Она часто публикует откровенные снимки, чтобы привлечь аудиторию. Недавно певица опубликовала в своем профиле в Instagram откровенную фотографию. Снимок, на котором она позирует в обтягивающем боди, удивил подписчиков.

Ольга Бузова находится в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Она рассталась с футболистом Дмитрием Тарасовым несколько лет назад, этот этап жизни певица переживала болезненно. Тарасов назвал главную причину расставания с Ольгой Бузовой в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!». Спортсмен признался, что очень хотел детей, но телезвезда не разделяла его желания. По его словам, отношения пары развивались стремительно, и однажды зашел разговор о детях. Тогда Бузова поставила ему условие, что согласна рожать только в браке.

Недавно 27-летний Манукян признался, что готов набить тату с именем возлюбленной, если публикация с их совместной фотографией наберет два миллиона лайков. Блогер сдержал слово. Весь процесс Манукян заснял на видео и поделился впечатлениями от происходящего.