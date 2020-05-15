Мадонна дала рецепт идеального коктейля для самоизоляции 

Вашингтон, 15 мая. Известная певица Мадонна показала, как проводит время в самоизоляции. Она опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена с бокалом мартини. На кадрах исполнительница сексуально приоткрыла рот и высунула кончик языка, облизывая тонкий бокал. Образ Мадонны при этом подчеркивает черная шляпа и ярко накрашенные губы.

«Карантинный коктейль… Три оливки — Extra Dry — не пораньтесь льдом!» — предупредила фанатов звезда.

Поклонникам фотография понравилась, и они оставили множество комментариев, отмечая, как стильно выглядит Мадонна.

«Королева моей жизни», — написали в социальной сети. «Поделись со мной», — попросили поклонники. «Да, детка!» — восхитились артисткой.

Ранее Мадонна рассказала фанатам, что переболела коронавирусом. Исполнительница опубликовала в Instagram видео, в котором сообщила о недавно пройденном тесте. По словам 61-летней артистки, у нее уже есть антитела к коронавирусу, а, значит, болезнь прошла бессимптомно.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин.

Вирус не обошел стороной и известных личностей. Например, актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон подхватили инфекцию в Австралии. По словам артистов, они испытывали слабость и сильные боли. Пара впоследствии сдала кровь для разработки вакцины против коронавируса.