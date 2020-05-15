Ученый рассказал, как избежать старческого слабоумия

Москва, 15 мая. Ученый рассказал, что необходимо делать, чтобы сохранить свой мозг молодым и избежать старческого слабоумия.

По словам главы лаборатории когнитивных нейронаук MYBRAIN Игоря Долгушина, для сохранения здравомыслия в преклонном возрасте необходимо в течение жизни поддерживать продуктивную интеллектуальную деятельность.

Как подчеркивает специалист, данный вывод сделан на основе нейропластичных свойств мозга. Благодаря умственным занятиям, мозг адаптируется и создает новые нейронные соединения.

«То есть усиленный мыслительный процесс повышает нейропластичность мозга», — отмечает Долгушин.

Для подтверждения своих слов, ученый привел пример 90-летней жительницы Японии, которая по 8 часов в сутки играет в компьютерные игры. Долгушин говорит, что это занятие благоприятно влияет на регенерацию нервных клеток, а также позволяет сохранить живость ума.

Ранее сообщалось, что американские исследователи назвали возраст, в котором проявляются первые признаки ухудшения работы мозга. Они определили, как можно замедлить этот процесс. Согласно результату их исследования, первые признаки старения мозга могут проявиться уже к 47 годам, а к 60 скорость деградации когнитивных способностей достигает пика. Оказалось, что это зависит от увеличения резистентности организма к инсулину.