Оскандалившаяся Тодоренко решила поставить точку в истории с домашним насилием

Москва, 15 мая. Телеведущая и блогер Регина Тодоренко решила поставить точку в скандале с домашним насилием. На своей странице в Instagram она написала, что для этого дала интервью журналистке Катерине Гордеевой.

«Мне было очень сложно решиться на это интервью. Но в ситуации со всем этим инцидентом надо было поставить точку, и мы это сделали», — поделилась с подписчиками Тодоренко.

По словам телеведущей, она рада, что скандал позволил привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. Тодоренко сообщила, что продолжит сотрудничать с фондом «Насилию.нет» и будет помогать организации привлекать средства. Кроме того, блогер поблагодарила всех, кто поддерживал ее в нелегкий период.

«Мы все сильнее, чем себе кажемся — нам просто очень необходима поддержка», — написала ведущая, призвав поклонников верить в себя и помогать друг другу.

Напомним, в апреле Регина Тодоренко дала два интервью, в которых неосторожно высказалась о жертвах домашнего насилия.

«Мой муж меня бьет. А почему? Ты не задумывалась об этом? Что ты сделала, чтобы он тебя не бил?» — цитирует телеведущую «АиФ».

После скандального заявления Тодоренко лишилась нескольких рекламных контрактов и подверглась травле в соцсетях. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», оскандалившейся звезде даже пришлось обращаться к психологу.

Тодоренко несколько раз извинилась за свои слова, а также выпустила фильм о домашнем насилии. Кроме того, она перевела два миллиона рублей в фонд «Насилию.нет», передает телеканал «360».