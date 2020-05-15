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Саакашвили начал набирать команду реформаторов Украины в Facebook

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Саакашвили начал набирать команду реформаторов Украины в Facebook

Киев, 15 мая. Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети начал набирать команду реформаторов. На странице в Facebook он прикрепил к своей записи специальную форму для участия в конкурсе.

В посте он приветствует подписчиков от имени команды Национального совета реформ Украины.

«Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму», — говорится в сообщении.

Среди обязательных требований к кандидатам есть свободное владение английским языком. Кроме того, нужно иметь пятилетний опыт работы по специальности и рекомендации от прежних работодателей. Украинцам, которые захотят стать «реформатором», придется также записать короткое видео.

Саакашвили начал набирать команду реформаторов Украины в Facebook

Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси отзывает посла из Киева для консультаций. Министр отметил, что данное решение связано с назначением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Стоит отметить, что Михаил Саакашвили был заочно осужден в Грузии и объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений.

Напомним, в 2015 году Саакашвили получил украинский паспорт, после чего был назначен главой Одесской области. В 2016 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко отправил Саакашвили в отставку. В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского паспорта, когда тот находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили удалось «прорваться» на украинскую территорию из Польши при поддержке своих сторонников.

В начале 2018 года украинская полиция задержала Саакашвили в Киеве, после чего он был депортирован в Польшу. Позднее бывший грузинский президент обвинил Порошенко в «похищении» и незаконном выдворении с территории Украины.

 

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Источник: Facebook
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