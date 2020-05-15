Саакашвили начал набирать команду реформаторов Украины в Facebook

Киев, 15 мая. Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети начал набирать команду реформаторов. На странице в Facebook он прикрепил к своей записи специальную форму для участия в конкурсе.

В посте он приветствует подписчиков от имени команды Национального совета реформ Украины.

«Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму», — говорится в сообщении.

Среди обязательных требований к кандидатам есть свободное владение английским языком. Кроме того, нужно иметь пятилетний опыт работы по специальности и рекомендации от прежних работодателей. Украинцам, которые захотят стать «реформатором», придется также записать короткое видео.

Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси отзывает посла из Киева для консультаций. Министр отметил, что данное решение связано с назначением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Стоит отметить, что Михаил Саакашвили был заочно осужден в Грузии и объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений.

Напомним, в 2015 году Саакашвили получил украинский паспорт, после чего был назначен главой Одесской области. В 2016 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко отправил Саакашвили в отставку. В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского паспорта, когда тот находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили удалось «прорваться» на украинскую территорию из Польши при поддержке своих сторонников.

В начале 2018 года украинская полиция задержала Саакашвили в Киеве, после чего он был депортирован в Польшу. Позднее бывший грузинский президент обвинил Порошенко в «похищении» и незаконном выдворении с территории Украины.