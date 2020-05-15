Иностранцы в США просят Россию помочь вернуться к семьям. События дня. ФАН-ТВ

Иностранцы в США просят Россию помочь с вылетом Граждане Казахстана, Белоруссии и Украины, находящиеся в США, обратились в посольство России за помощью. Они хотят выехать в нашу страну для дальнейшего воссоединения со своими семьями. Об этом рассказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Последний рейс из Нью-Йорка доставил в Россию 369 человек. Среди пассажиров были люди из «гуманитарного списка» (это наше соотечественники, попавшие в сложную ситуацию, например проходившие в Штатах лечение и реабилитацию), а также пожилые россияне и школьники.

Родительский комитет предложил ввести пособия на маски Национальный родительский комитет предложил ввести пособия на покупку масок и перчаток. С инициативой выступила глава объединения Ирина Волынец. Во многих регионах сейчас вводятся масочный и перчаточный режимы, однако далеко не у всех хватает средств, чтобы обеспечить всю семью запасом средств индивидуальной защиты. По мнению Волынец, правительство должно принять решение о выплате ежемесячного пособия, размер которого будет рассчитываться, исходя из локальных цен. В особых случаях предлагается раздавать необходимые средства защиты россиянам вместо пособия.

Минспорта подготовило план по выходу из карантина Министерство спорта подготовило поэтапный план по снятию ограничительных мер в сфере физической культуры. Ведомство предложит свой план на рассмотрение субъектам. Первым пунктом значится разрешение индивидуально заниматься на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры. Также на первом этапе предлагается вернуть в строй сборные команды России и регионов, профессиональные спортклубы. Когда появится возможность вернуться к полному календарному плану соревнований — пока сказать невозможно.