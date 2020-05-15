В Москве угнали два грузовика с медицинскими масками на сумму в 28 млн рублей

Москва, 15 мая. В Москве злоумышленники угнали два грузовика с медицинскими масками на сумму в 28 миллионов рублей. Отмечается, что инцидент произошел в районе Бусиновского проезда.

Как передает РЕН ТВ, мошенники притворились экспедиторами. Они обманули водителей грузовиков и забрали весь груз. Известно, что маски поставлялись из Китая. Согласно данным телеканала, похитители разгрузили товар прямо в поле, а затем вывезли на других машинах.

На данный момент грузовики обнаружены. Полиция ведет расследование.

Напомним, жителям Москвы и других городов России в период пандемии коронавируса рекомендовано носить маски и перчатки, об этом рассказал главный врач-инфекционист центрального административного округа столицы Илья Акинфиев.

По его словам, они не дают дотрагиваться до лица, а потому снижают риск заражения коронавирусом. Как уточнил специалист, по поводу использования медицинских перчаток и масок появилось много споров. Чтобы предотвратить заражение, он рекомендовал носить перчатки.

При этом доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова предупредила, что ношение перчаток не гарантирует полной защиты от коронавируса.

По словам Кожевниковой, находясь в перчатках, нельзя трогать лицо руками, потому что на ткани и других поверхностях остаются вирусы и микробы. Врач напомнила, что можно носить и одноразовые, и многоразовые перчатки, но в любом случае обязательно нужно соблюдать определенные правила — перчатки не должны носиться постоянно.

Режим обязательного ношения масок и перчаток действует сегодня в Москве, Петербурге, Туле и ряде других городов. Согласно рекомендациям специалистов, время носки одноразовых перчаток из нитрила не должно превышать двух часов, тканевые можно носить в течение дня.