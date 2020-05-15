Эксперты Роскачества нашли сальмонеллу и кишечную палочку в пельменях

Москва, 15 мая. Эксперты Роскачества обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку в пельменях. Об этом говорится в результатах исследования, предоставленных организацией.

Роскачество направило на переисследование семь марок пельменей, уже изученных экспертами ранее: «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь». Оказалось, что ни один из этих товаров не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

«Во всех товарах эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку, а в «Сибирской коллекции» — еще и сальмонеллу», — говорится в сообщении организации.

Кроме того, два производителя нарушили правила маркировки — в пельменях «Ложкарев» и «Останкинские традиционные» количество белка не соответствовало указанному на упаковке. Также в Роскачестве предостерегли от возможного отравления и рекомендовали варить пельмени не менее 10 минут, пишут «Известия».

Ранее Роскачество проверило 16 брендов чипсов на безопасность и достоверность маркировки. Оказалось, что в продукции некоторых марок содержится кадмий и мышьяк. При этом эксперты не выявили нарушений по содержанию в чипсах ГМО, красителей и консервантов.