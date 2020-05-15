В России оценили опасность одиночных прогулок в условиях пандемии

Москва, 15 мая. Одиночные прогулки и занятия спортом, которые входят в первый этап снятия мер против распространения COVID-19, не несут значительной угрозы заражения. Об этом рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Напомним, ранее Роспотребнадзор объявил, что на первом этапе снятия мер против пандемии можно будет разрешить прогулки на улице. При этом гулять или заниматься спортом можно будет только одному или по двое.

Как пишет ТАСС, Лукашев объяснил, что ограничения будут сниматься осторожно и постепенно.

«Одиночные виды спорта, пробежки и прогулки тем, кто соблюдает самоизоляцию, не несут значительной угрозы распространения вируса», — подчеркнул он.

Напомним, главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов заявил, что нынешнее лето жители России проведут с коронавирусом.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия подошла к этапу смягчения режима ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. По словам главы государства, принятые меры позволяют стране перейти к поэтапному снятию карантина. Президент отметил, что выход из режима самоизоляции не будет быстрым, поэтому важно продолжать соблюдать все санитарные предписания.

Недавно японские журналисты совместно со специалистами провели эксперимент, который продемонстрировал, с какой скоростью коронавирус распространяется в общественных местах. Для исследования использовался специальный краситель, который виден только в ультрафиолетовом свете. Вещество нанесли на руки одного из участников эксперимента, а затем смоделировали возможную ситуацию в ресторане на круизном лайнере.