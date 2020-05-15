Адвокат Добровинский рассказал, кто мог повлиять на раскрытие диагноза Заворотнюк

Москва, 15 мая. Диагноз актрисы Анастасии Заворотнюк был раскрыт с официального разрешения ее родственников, предположил звездный адвокат Александр Добровинский во время беседы с корреспондентом Nation News.

Как говорит Добровинский, если диагноз знаменитости был обнародован без ее личного согласия или согласия ее родственников, то от них может последовать требование о возмещении морального ущерба.

«Есть этические нормы, которые не позволяют выходить за рамки передачи информации. Если это было сделано без разрешения, то, конечно, будут некие исковые требования с компенсацией морального ущерба и подобным», — комментирует ситуацию юрист.

Добровинский объяснил, почему история с диагнозом Заворотнюк была обнародована на высочайшем уровне.

«Во-первых, это прозрачность того, чем занимаются люди, во-вторых, если это было сказано, то это вселит надежду в других людей. Они должны знать, что есть ученые, которые борются с этим недугом», — отмечает звездный адвокат.

Напомним, что ранее родные Анастасии Заворотнюк передали Институту молекулярной биологии (ИМБ) РАН ее клетки для исследования. Об этом директор ИМБ Александр Макаров сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время совещания. По словам Макарова, у актрисы диагностирована опухоль мозга. Он рассказал о новейшей технологии лечения рака с помощью вируса и отметил, что такой способ может помочь Заворотнюк справиться с болезнью.

Как объяснял онколог биомедицинского холдинга «Атлас» Дмитрий Олькин, данный метод называется «онколитическая вирусная терапия». Суть метода заключается в модифицировании некоторых вирусов, чтобы они могли прицельно уничтожать раковые клетки.