Forbes назвал имя первого триллионера в мире

Москва, 15 мая. Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет может стать первым в мире триллионером. Отмечается, что сейчас он считается богатейшим человеком на планете.

Как пишет Forbes, специалисты сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun заявили, что состояние Безоса достигнет триллиона к 2026 году. На данный момент в его владении 143 миллиарда долларов. Вторым после него триллионером может стать девелопер из Китая Сюй Цзяинь.

Как уточнили эксперты, из-за пандемии и роста спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко подорожали.

Ранее Безос увеличил состояние на 6,4 миллиарда долларов за день. 15 апреля к моменту закрытия торгов на Нью-Йоркской бирже стоимость акций Amazon поднялась на 5,3% до рекордного значения 2238 долларов за штуку. Безосу принадлежат 11,2% акций корпорации. Таким образом, глава крупнейшего онлайн-ритейлера разбогател до 138 миллиардов долларов.

Кроме того, благодаря подорожанию акций увеличилось состояние бывшей супруги Безоса Маккензи. Она разбогатела на 2,2 миллиарда долларов до 44,8 миллиарда. После развода с основателем Amazon Маккензи Безос была признана богатейшей женщиной мира.

7 апреля Forbes в третий раз подряд назвал Джеффа Безоса самым богатым человеком в мире. Тогда эксперты издания оценили его состояние в 113 миллиардов долларов, отметив, что за год оно сократилось на 18 миллиардов. На второй строчке рейтинга богатейших людей планеты находится основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 98 миллиардов долларов. Третье место занял глава группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) француз Бернар Арно, чье состояние оценивается в 76 миллиардов долларов.