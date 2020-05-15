Высоцкая призналась, что ее охватывает паника на самоизоляции

Москва, 15 мая. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая призналась, что на самоизоляции ее иногда охватывают страх и паника. Об этом она рассказала в шоу «Мне это нравится!» на YouTube.

«Бывают моменты, когда охватывает паника, охватывает страх. Бывают моменты оттого, что вокруг такая неопределенность, что очень грустно и печально, невозможно спать», — сообщила Высоцкая.

Актриса призналась, что в такие периоды ей не приносят радости даже эксперименты на кухне или онлайн-встречи с друзьями в Zoom. Но иногда, по словам телеведущей, она пытается использовать чувство юмора и обменивается с друзьями смешными картинками и шутками про то, как они «будут выкатываться из карантина». Также Высоцкая призналась, что беспокоится за фигуру и переживает из-за предстоящего возможного выхода на улицу в сарафане или шортах.

«Я, как и все, поправилась, хотя занимаюсь спортом и стараюсь пищевые паузы держать, но все равно метаболизм не работает так, как он работал в активную фазу жизни», — поделилась актриса.

Телеведущая даже придумала для себя стимул — дома она надевает то, в чем планирует появиться на улице через месяц, и смотрит, над чем еще нужно поработать, чтобы вещь сидела хорошо.

Ранее супруг Юлии Высоцкой режиссер Андрей Кончаловский опубликовал в Instagram видео, из-за которого поклонники озаботились его здоровьем. Фанаты переживают за самочувствие кумира, которому в августе должно исполниться 83 года.