Обнародованы результаты лечения коронавируса плазмой в России

Москва, 15 мая. В Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали о результате лечения пациентов с коронавирусом плазмой крови выздоровевших людей. Соответствующую презентацию обнародовал сайт ФМБА.

По данным агентства, эффект от лечения был отмечен лишь у восьми из 20 пациентов.

«Первый опыт лечения гипериммунной плазмой реконвалесцентов в ФНКЦ ФМБА России (30.04 — 06.05.20): число больных- 20, без эффекта — 12, с клиническим эффектом — 8», — сообщили в ФМБА.

Клинический эффект был отмечен у восьми из девяти пациентов в тяжелом состоянии, при этом эффекта не было у 11 пациентов в крайне тяжелом состоянии, подчеркнули в агентстве.

В презентации также говорится, что опыт лечения пациентов с тяжелым течением заболевания препаратами с заявленной противовирусной активностью демонстрирует отсутствие явного эффекта. «Тоцилизумаб» не уменьшает дыхательную недостаточность, хотя и блокирует лихорадку, говорится в презентации.

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