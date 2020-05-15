Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за военного вторжения в Венесуэлу

ООН, 15 мая. Россия попросила обсудить в Совете Безопасности ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщает источник в СБ.

«Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу», — передает источник.

Как отмечает источник, заседание еще не было внесено в официальный график.

Напомним, что 3 мая министр внутренних дел Венесуэлы сообщил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения были граждане США. Колумбийские и американские власти отрицают причастность к инциденту.

Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада уже запрашивал проведение обсуждения попытки вторжения в его страну. Дипломат отмечал, что дискуссия в Совете Безопасности ООН необходима для признания того, что «агрессия, совершенная правительствами Боготы и Вашингтона, была вооруженным нападением, которое угрожало миру и безопасности народа Венесуэлы».

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Венесуэлы выдала 22 ордера на арест участников провалившегося морского вторжения. В международный розыск объявлены глава ЧВК Silvercorp гражданин США Джордар Гудро, оппозиционный депутат из команды Хуана Гуаидо Хуан Хосе Рендон и политконсультант из Майами Серхио Вергара.

До этого издание The Washington Post опубликовало документ, согласно которому члены оппозиции Венесуэлы в октябре 2019 года по итогам переговоров заключили сделку с американской ЧВК Silvercorp.