Россиянам дали советы по правильному питанию во время пандемии

Москва, 15 мая. Соблюдение правильного питания позволит избежать тяжелых форм коронавируса, утверждают эксперты в области эндокринологии и диетологии. Они дали советы, как правильно питаться в условиях пандемии.

По словам эндокринолога Залины Гусовой, главными последствиями самоизоляции являются стресс и паника, так как они выступают катализаторами постоянного чувства голода и переедания.

«А еще и постоянный просмотр телевизора, во время которого мы психологически не можем контролировать количество съеденного. Мы уже видим прогрессирующий рост числа заболеваний, связанных с ожирением», — говорит Гусова.

Председатель движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова рекомендует готовить домашние блюда и выбирать продукты, содержащие ненасыщенный жир, например орехи и рыбу.

«Употреблять не более пяти граммов соли в день, снизить потребление сахара. Сократите потребление красного мяса, сливочного масла и полножирных молочных продуктов, пальмового масла, кокосового масла и свиного сала», — советует Ванатова.

Гусова отмечает пользу дробного и частого питания, так как он позволяет не переедать.

«Человек, склонный к набору веса, должен употреблять пищу не когда он уже проголодался, а пока он еще не проголодался. Для этого должен быть ранний завтрак, обязателен обед, желателен полдник и ужин в 7-8 вечера», — делится рекомендациями эндокринолог.

Специалисты сходятся во мнении, что важным компонентом поддержания формы является физическая нагрузка. По их словам, поход в спортзал можно заменить домашним фитнесом.

«Многочисленные исследования, касающиеся коронавируса, подтверждают влияние рациона питания на возможность не заболеть или перенести инфекцию в более легкой форме», — отмечают диетологи

Как подчеркивает Ванатова, пандемия жестоко ткнула мир носом туда, куда врачи и диетологи пытались обратить внимание людей не одно десятилетие.

Врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина назвала продукты, которые помогут в условиях эпидемии коронавируса, включив в список печень трески, чайный гриб, квашеную капусту и зелень. Также Шарошкина советует не налегать на конфеты и булочки, потому что это понижает иммуноответ. Она советует заменить их фруктами, так как они содержат витамины и клетчатку.