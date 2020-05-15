Доктор Мясников объяснил, зачем нужно носить маски и перчатки во время пандемии

Москва, 15 мая. Доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил предназначение медицинских масок и перчаток.

Как отмечает специалист, носить перчатки во время пандемии коронавируса необходимо для того, чтобы предохранить кожу от раздражения из-за постоянного мытья рук и нанесения санитайзеров. Мясников подчеркнул, что перчатки нужно постоянно менять или обрабатывать антисептиком, так как они являются таким же источником вирусов и бактерий, как и грязные руки.

«Перчатка выполняет свою роль лишь до первого контакта. Дальше она сама по себе источник инфекции для других», — пишет у себя в Telegram-канале Мясников.

Также доктор напомнил, что медицинские маски не могут защитить от инфицирования коронавируса. Они снижают риск распространения вируса уже зараженными людьми. По словам Мясникова, самая эффективная мера профилактики коронавируса — соблюдение социальной дистанции.

Ранее Александр Мясников заявлял, что коронавирус боится сквозняков и свежего воздуха. Он подчеркнул, что в комнатах должны быть открыты форточки или окна, так как необходимо постоянно проветривать помещения.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.