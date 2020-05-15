В России предложили ввести пособие для покупки масок и перчаток

Москва, 15 мая. В Национальном родительском комитете (НРК) выступили с инициативой ввести в России специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса. Как отмечает председатель НРК Ирина Волынец, соответствующее обращение уже направлено в правительство РФ.

Волынец отмечает, что во многих регионах РФ вводится так называемый масочный режим, нарушение которого грозит штрафом. По ее словам, далеко не у всех есть деньги на покупку средств индивидуальной защиты.

«Прошу инициировать введение специального пособия для жителей РФ, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии. Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день...» — сказано в письме Волынец.

В НРК предполагают, что пособие должно выплачиваться ежемесячно вплоть до конца пандемии. По мнению Волынец, пособие можно заменить на бесплатную выдачу определенного числа средств индивидуальной защиты.

Ранее врач-дерматовенеролог Марина Горностаева посоветовала проводить гигиеническую обработку рук перед надеванием одноразовых перчаток и носить их не более двух часов. Специалист напомнила, что чрезмерная обработка антисептиком приводит к утрате слоя водно-липидной мантии, что делает кожу уязвимой к воздействию внешних факторов.