Дерматолог дала рекомендации по ношению перчаток при пандемии

Москва, 15 мая. Врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Марина Горностаева посоветовала проводить гигиеническую обработку рук перед надеванием одноразовых перчаток и носить их не более двух часов.

Эксперт отметила, что медицинские перчатки различаются материалом, технологией производства и химическим составом, однако есть общие рекомендации по их правильному ношению.

«Несмотря на то, какие именно перчатки вы планируете надеть, перед надеванием перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук: тщательно вымыть с любым мылом или обработать антисептиком. Перчатки надевают только после полного высыхания антисептика на коже рук», — сообщила Горностаева.

После снятия перчаток следует проводить гигиеническую обработку рук и использовать питательный крем для профилактики нежелательных явлений и сухости кожи. Для особенно склонной к сухости кожи следует обязательно использовать увлажняющие и смягчающие средства.

Дерматолог отметила, что обработка антисептиком приводит к утрате слоя водно-липидной мантии, обезвоживанию кожи и зуду кожного покрова. Незащищенная водно-липидной мантией кожа уязвима к воздействию других внешних факторов, подчеркнула Горностаева.

Одноразовые перчатки следует носить не более двух часов, весь день можно носить тканевые перчатки, напомнила дерматолог. Горностаева подчеркнула, что в настоящее время «это мера необходимая и обязательная для сохранения здоровья и жизни».

Кроме того, специалист рекомендует сбалансировать рацион.

«Не исключайте полностью жиры, жирорастворимые витамины A, D, Е, K помогают поддерживать эластичность кожи, сохраняют ее водно-липидную мантию», — цитирует Горностаеву РИА Новости.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова заявила, что тканевые хлопчатобумажные перчатки и одноразовые медицинские маски менее травматичны для кожи, сообщила газета «Известия». Специалист дала рекомендации по выбору средств индивидуальной защиты в условия пандемии.