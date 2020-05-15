Инфекционист Сапронов уверен, что пандемия коронавируса в РФ продлится все лето

Москва, 15 мая. Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов заявил, что нынешнее лето жители России проведут с коронавирусом.

«В инфекционных болезнях строить прогнозы при вирусных инфекциях — дело неблагодарное. Здесь учитывается очень много факторов — праздничные дни, температурные колебания воздуха, много, много других факторов. Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью», — говорит Сапронов.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия подошла к этапу смягчения режима ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. По словам главы государства, принятые меры позволяют государству перейти к поэтапному снятию карантина. Президент отметил, что выход из режима самоизоляции не будет быстрым, поэтому важно продолжать соблюдать все санитарные предписания.

Недавно японские журналисты совместно со специалистами провели эксперимент, который продемонстрировал, с какой скоростью коронавирус распространяется в общественных местах. Для исследования использовался специальный краситель, который виден только в ультрафиолетовом свете. Вещество нанесли на руки одного из участников эксперимента, а затем смоделировали возможную ситуацию в ресторане на круизном лайнере.