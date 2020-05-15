Застрявшие в США украинцы и белорусы обратились в посольство РФ за помощью

Вашингтон, 15 мая. Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США за помощью в выезде в РФ для воссоединения с семьями, сообщает российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол назвал большим достижением отправку 13 мая очередного рейса из Нью-Йорка в Москву. На рейс попали 369 россиян. По словам Антонова, такой высокой загрузки еще не было, и это «своеобразный рекорд» для диппредставительства. Дипломат говорит, что посольству предстоит еще многое сделать.

«Мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», — говорит Антонов.

Он отметил, что поступает большое количество обращений от россиян с просьбой организовать вывозной рейс из Майами (штат Флорида). По словам Анатолия Антонова, диппредставительство «приложит все усилия для скорейшего возвращения российских граждан домой».

В начале апреля российский посол в США заявлял, что более 2 тыс. россиян, находящихся на территории Штатов, изъявили желание вернуться на родину. После этого вывозные рейсы «Аэрофлота» из США в Россию были организованы из Нью-Йорка 7, 14 и 28 апреля, а из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) — 4 мая.

Ранее сообщалось, что авиакомпании ужесточат проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозные рейсы. Пассажиры смогут предоставлять для подтверждения документы или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы.