Роспотребнадзор посоветовал россиянам платить за ЖКХ через Интернет

Москва, 15 мая. Роспотребнадзор рекомендует россиянам пользоваться для оплаты услуг ЖКХ банковскими онлайн-сервисами, чтобы не допустить просрочки платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Для того, чтобы не допускать просрочку оплаты жилищных и коммунальных услуг в условиях самоизоляции, потребителям рекомендуется воспользоваться банковскими онлайн-сервисами», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что россияне могут получить информацию о начислениях за ЖКХ, ресурсоснабжающих и управляющих организациях, а также об оказываемых ими услугах в электронной системе ГИС ЖКХ. Там же можно получить информацию о выполнении программ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, переселению из аварийного жилья и капремонту, проконтролировать качество предоставляемых услуг.

Ранее газета «Известия» сообщила, что российское правительство запретило начислять пени за неуплату счетов за жилищно-коммунальные услуги до 1 января.