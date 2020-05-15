Знаменитый шеф-повар поделился рецептом идеального стейка

Сидней, 15 мая. Знаменитый австралийский шеф-повар Джон Тороде поделился рецептом идеального стейка, передает Daily Express.

По словам кулинара, главное — не пересушить мясо. Когда масло перестанет шипеть, необходимо перевернуть стейк, так как этот звук появляется из-за смешения масла и воды. При испарении жидкости мясо начинает подгорать.

Также Тороде советует мазать маслом непосредственно стейк, а не сковороду. Солить и посыпать специями мясо надо после умасливания, чтобы соль не впитала в себя всю влагу. Шеф рекомендует дать остыть стейку после прожарки, и только после этого подавать его на стол.

По мнению повара, лучше всего подавать к стейку самодельный соус. Для этого ту же сковороду, на которой было приготовлено мясо, надо поставить на средний огонь и вылить на нее немного бренди. Затем обжарить грибы, добавить сливки и горчицу. После этого соус необходимо посыпать зеленью и подать к мясу.

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