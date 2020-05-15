Коронавирус пришел на Курилы

Южно-Сахалинск, 15 мая. Власти Южно-Курильского городского округа ввели на территории острова Шикотан (Сахалинская область) режим ЧС после выявления первого случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пятницу в администрации муниципалитета.

«Из-за выявления одного случая заражения коронавирусной инфекцией в районе введен режим ЧС», — цитирует местную администрацию ТАСС.

В связи с выявлением зараженного проводится эпидемиологическое расследование, специалисты устанавливают круг общения инфицированного. Шикотан заблокирован, так как остров мог осуществлять связь с Сахалином и материком только через остров Кунашир, транспортное сообщение с которым приостановлено.

На территории России к настоящему моменту выявлено более 252 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались более двух тысяч заболевших. Около 54 тыс. человек полностью выздоровели. В Сахалинской области зафиксирован 21 зараженный, вылечились и выписаны из больницы 25 человек. Инфицированных на Курильских островах до этого времени не было.